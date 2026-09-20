Mersin Mut\'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, 1 sürücü ağır yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Mut-Ermenek karayolu Çamlıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer T. idaresindeki 06 FBB 453 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilde sıkışan sürücü Ömer T., Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.