Mersin Silifke\'de bahçeler arasındaki yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı

Mersin Silifke'de bahçeler arasındaki yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Silifke Uşakpınarı Mahallesi'nde bahçeler arasında çıkan yangın, evlere ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangına 1 helikopter, 6 arazöz ve çok sayıda ekiple müdahale edildi; bölgede soğutma çalışmaları sürüyor, çıkış nedeni inceleniyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde bahçelerin arasında çıkan yangın, yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uşakpınarı Mahallesi'nde bahçelerin arasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına 1 helikopter, 6 arazöz ve çok sayıda ekip ile müdahale edildi. Havadan helikopterle, karadan ise arazözlerle yürütülen çalışmalar sonucunda yangın, çevredeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.
Alevlerin ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sıçramasının önüne geçilirken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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