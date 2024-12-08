Mersin Tarsus\'ta Çadırda Yangın Çıktı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde çadırda yangın çıktı.

Barbaros Mahallesinde 06108 sokak üzerinde yabancı uyruklu şahısların kaldığı iki bölümlü çadırın mutfak kısmında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

A.E.H. ve ailesinin kaldığı çadırda çıkan yangın Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Çadır tamamen yanarken, şans eseri yaralanan olmadı. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN