Mersin Tarsus\'ta Pamuk Yüklü Tırda Yangın Çıktı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde pamuk yüklü bir tırın dorsesinde yangın çıktı.

Adana'dan Mersin istikametine giden H.B.'nin kullandığı pamuk yüklü tırın dorsesinde Tarsus Batı gişeleri bölgesine yakın noktada yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi. - MERSİN