Mersin'in Tarsus ilçesinde pamuk yüklü bir tırın dorsesinde yangın çıktı.
Adana'dan Mersin istikametine giden H.B.'nin kullandığı pamuk yüklü tırın dorsesinde Tarsus Batı gişeleri bölgesine yakın noktada yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin Tarsus'ta Pamuk Yüklü Tırda Yangın Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?