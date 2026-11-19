Mersin Tarsus'ta tır kanala devrildi, sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Tarsus ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Berdan ırmağı Demirköprü yakınında park edilmek istenen tır, manevra sırasında kanala devrildi. Sürücü tırdan kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu; kazada maddi hasar oluştu ve polis inceleme başlattı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tır kanala düştü, sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Berdan ırmağı Demirköprü yakınında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 ABZ 952 plakalı tır park edilmek istenirken manevra sırasında kanala devrildi. Sürücü tırdan kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu. Maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaptı.
Kaynak: İHA
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