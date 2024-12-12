Mersin Tarsus'ta Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Mersin Tarsus\'ta Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tır ve bir servis aracının karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

12.12.2024 18:31  Güncelleme: 18:36
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Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tır ve bir servis aracının karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, D-400 Karayolu ile otoyol Çukurova bağlantı yolu kavşağında yaşandı. Bağlantı yolu Mersin yönü çıkış noktasında M.G. idaresindeki 33 NB 751 çekici plakalı tır, aynı yönde seyreden N.T. idaresindeki 33 S 0582 plakalı servis aracına çarptı. Kontrolden çıkan servis aracı önünde bulunan 27 AUG 542 çekici plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Servis aracının sürücüsü N.T. ezilen ön bölümde sıkıştı. Sürücü N.T. ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yine servis aracında bulunan 4 kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin Tarsus'ta Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika

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