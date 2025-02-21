Merzifon'da yangında genç kadın hayatını kaybetti
AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangında Melisa Bayram adlı genç kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Sofular Mahallesi Mehmet Fevzi Bey Sokak'taki 5 katlı Ethem Burcu Apartmanın 3. katından dumanların yükseldiğinin görülmesi üzerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede dairede yalnız yaşayan 30 yaşındaki Melisa Bayram'ın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Cenaze, daireden çıkartılarak hastane morguna götürüldü. Çıkış nedeninin incelendiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Merzifon'da Yangın: Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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