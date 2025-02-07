Merzifon\'daki Bakır Hırsızlığına Operasyon

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde 1 ay önce içinde 8 milyon TL değerindeki bakır malzemelerin bulunduğu tır dorsesinin çalınmasına ilişkin 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir alana bırakılmış dorse ve içerisindeki piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan bakır malzemelerin çalınması olayının aydınlatılması için Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nin yaptığı ortak çalışmalar sonucu Merzifon'da 4, Çorum'da 5 ve Kırşehir'de 1 şüpheli olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan Ü.S., A.A., K.B. ve A.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA