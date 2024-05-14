Meşalelerle yolu kapatarak asker eğlencesi yapan gruba ceza - Son Dakika
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Meşalelerle yolu kapatarak asker eğlencesi yapan gruba ceza

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Küçükçekmece'de araçları yol ortasında durdurup meşaleler yakarak asker eğlencesi yapan gruba 8 bin lira ceza kesilirken 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

14.05.2024 22:00
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Meşalelerle yolu kapatarak asker eğlencesi yapan gruba ceza

İSTANBUL - Küçükçekmece'de araçları yol ortasında durdurup meşaleler yakarak asker eğlencesi yapan gruba 8 bin lira ceza kesilirken "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Olay, 12 Mayıs akşam saatlerinde Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir grup araçlarını yol ortasında durdurup, inmeye başlamış gruptan birkaç şahıs, meşaleler yakıp yol ortasında eğlenmişti. Diğer sürücülerin korna ile tepkisine aldırış etmeyen grup hem yolu kapatmış hem de trafiği tehlikeye düşürmüştü. Sürücülerin tepki gösterdiği gurup, polis araçlarının siren seslerini duyunca araçlarına binip uzaklaşmıştı.

Konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde kimlik bilgileri tespit edilen Y.A. E.A. ve A.İ. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara yönelik, "aracı zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek" suçundan 690'ar TL, "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak" suçundan 690'ar TL, "yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda, bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" suçundan 690'ar TL, "saygısızca araç kullanmak" suçundan 690'ar TL, A.İ. isimli araç sürücüsüne ise, "ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak" suçundan 690 TL olmak üzere toplamda 8 bin 970 TL idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Meşalelerle yolu kapatarak asker eğlencesi yapan gruba ceza
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Meşalelerle yolu kapatarak asker eğlencesi yapan gruba ceza - Son Dakika

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