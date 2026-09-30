Mesut Barzani, koalisyon sonrası IKBY için Irak'la koordinasyon olduğunu söyledi

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin görevlerinin sona ermesinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) tehditlere açık hale getireceği yönündeki değerlendirmelere, "IKBY'nin DEAŞ veya başka bir isim altında ortaya çıkabilecek her türlü tehdit ve riskle karşı karşıya kalmaması için Irak hükümetiyle çok iyi bir koordinasyon var" açıklaması yaptı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'taki görevlerinin sona ermesinin ardından açıklama yaptı. IKBY'de ortaya çıkabilecek tehditlere karşı Irak merkezi hükümetiyle sıkı güvenlik koordinasyonu bulunduğunu belirten KDP lideri Mesut Barzani, koalisyon güçlerinin çekilmesinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni tehditlere açık hale getireceği yönündeki değerlendirmelere ilişkin, "IKBY'nin DEAŞ veya başka bir isim altında ortaya çıkabilecek her türlü tehdit ve riskle karşı karşıya kalmaması için Irak federal hükümetiyle çok iyi bir koordinasyon var" dedi.

"Peşmerge, IKBY'nin güvenliğini tehdit etmeye yönelik girişimlere karşı koyabilecek kapasiteye sahip"

IKBY'nin güvenliğini tehdit etmeye veya zarar vermeye yönelik herhangi bir girişimde bulunulması halinde Peşmerge güçlerinin buna karşı koyabilecek kapasite ve hazırlığa sahip olduğunu belirten Barzani, Peşmerge güçlerinin IKBY halkını ve topraklarını savunmaya hazır olduğunu söyledi. KDP lideri, koalisyon güçlerinin DEAŞ'a karşı mücadelede Irak güvenlik güçleri ve Peşmerge güçlerine destek verdiğini, ayrıca Irak'ta istikrarın yeniden sağlanması ve güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu belirtti. Irak hükümeti ve IKBY'nin, mevcut şartlar doğrultusunda koalisyon ülkeleriyle ikili anlaşmalar yapmasının ve istikrarın korunmasına katkı sağlamasının önemli olduğunu ifade eden Barzani, koalisyon güçlerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"Görevin sona ermesi dostluğun sona ermesi değil"

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise koalisyonun Irak'taki askeri görevinin sona ermesinin koalisyon ülkeleriyle ilişkilerin sona ermesi anlamına gelmediğini söyledi. İlişkilerin bundan sonra kültürel, ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda sürdürüleceğini belirten Mesrur Barzani, özellikle ABD ve koalisyon ülkeleriyle ilişkilerin daha da güçleneceğini ifade etti. Barzani, IKBY'nin bu ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde önemli ve etkili bir rol üstleneceğini kaydetti. Koalisyonun görevini sona erdirmesinin bazı çevrelerin bakış açısına göre IKBY ve Irak açısından yeni riskler doğurabileceğini belirten Mesrur Barzani, ancak Irak güvenlik güçleri ile Peşmerge güçlerinin bu risk ve tehditlerle mücadele edebilecek kapasite ve hazırlığa sahip olduğunu vurguladı.

Mesrur Barzani'den koalisyona teşekkür

Öte yandan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de koalisyon güçlerinin Irak'taki görevlerinin sona ermesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ülkelerine teşekkür etti. Mesrur Barzani, koalisyon ülkelerinin DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasına, Peşmerge güçlerinin kapasitesinin geliştirilmesine ve IKBY'nin korunmasına destek verdiğini belirterek, koalisyon güçlerinin verdiği kayıpları takdirle andı.