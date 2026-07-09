Metafizik Uzmanına Uyuşturucu ve Tarihi Eser Cezası - Son Dakika
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Metafizik Uzmanına Uyuşturucu ve Tarihi Eser Cezası

Metafizik Uzmanına Uyuşturucu ve Tarihi Eser Cezası
09.07.2026 17:19
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Samsun'da 'metafizik uzmanı' Beytullah Şentürk, uyuşturucu ve tarihi eser bulundurmak suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aracında taş kokain ile tarihi eser niteliğinde çok sayıda materyal ele geçirilen ve kamuoyunda "metafizik uzmanı" olarak tanınan Beytullah Şentürk (43), yargılandığı davada 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Nisan 2026 tarihinde Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, Beytullah Şentürk'ün üzerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 16,6 gram taş kokain, 36 adet sentetik ecza, 1 adet tarihi eser niteliğinde doldurma tüfek, 1 adet tarihi eser niteliğinde doldurma tabanca, 7 adet tarihi eser niteliğinde kağıt para ile 8 adet tarihi eser niteliğinde metal para ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Beytullah Şentürk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Alaçam Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, Beytullah Şentürk'ün 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metafizik Uzmanına Uyuşturucu ve Tarihi Eser Cezası - Son Dakika

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