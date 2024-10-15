Mete Apartmanı Davasında Bilirkişi Raporu Bekleniyor

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Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 12 kişinin hayayını kaybettiği Mete Apartmanı'nın müteahhidi Muzaffer Mete ve inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle yargılandığı davada bilirkişi raporu beklenirken, inşaat mühendisi kolon kesildiğini ileri sürmüştü.

Çukurova ilçesindeki Mete Apartmanı 6 Şubat 2023'teki ilk depremde hasar görüp, ikinci depremde ise yıkılınca, 12 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından apartmanın müteahhidi Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya devam edildi. Duruşmaya, 'konutu terk etmemek' adli kontrol şartıyla tahliye edilen tutuksuz sanıklar Muzaffer Mete ve Atilla Tuğran ile tarafların avukatları ve depremde ölenlerin yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı, bilirkişiden beklenen raporun gelmediğini belirtti. Taraf avukatları eksikliklerin giderilmesini ve bilirkişi raporunun beklenilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrollerinin devamına, bilirkişi raporunun beklenilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Tutuksuz sanıklardan Muzaffer Mete daha önceki savunmasında, ailesi ile birlikte 2016 yılından bu yana Mete Apartmanı'nda oturduklarını belirterek, "İnşaatın yapımına 1997 yılında başladık. Gerekli fen ve teknik kuralları uygulayarak binayı inşa ettik. Ben müteahhit olarak üzerime düşen yükümlülükleri yerine getirdim. O zaman Adana üçüncü deprem kuşağındaydı, sonrasında ikinci, ardından ise birinci deprem kuşağına alınmış. Biz apartmanı yaptığımızda Adana'nın deprem kuşağı farklıydı" derken, diğer sanık inşaat mühendisi Atilla Tuğran ise savunmasında binanın ön tarafında daha önceden kolon kesildiğini öne sürerek şunları söylemişti:

"Kitapçının bulunduğu kısım göçmüş, diğer kısımlar ayakta kalmıştır. Kolon kesildiğine dair dosyada delil ve fotoğraflar bulunmaktadır. Hal bu olmasına rağmen bu hususta hiçbir inceleme yapılmamıştır. Binanın kolon kesilmeyen bölümü yıkılmamış ayakta kalmıştır. Bilirkişi raporu bunu incelememekle birlikte Adalet Bakanlığı Bilirkişi Kılavuz kitabında belirtilen usul ve esaslara aykırı şekilde rapor düzenlenmiş, bilirkişi heyeti usule uygun oluşturulmamıştır." - ADANA