Mete Apartmanı Davasında Bilirkişi Raporu Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mete Apartmanı Davasında Bilirkişi Raporu Bekleniyor

Adana'da yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ve mühendisine 22 yıl hapis cezası isteniyor.

15.10.2024 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 12 kişinin hayayını kaybettiği Mete Apartmanı'nın müteahhidi Muzaffer Mete ve inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle yargılandığı davada bilirkişi raporu beklenirken, inşaat mühendisi kolon kesildiğini ileri sürmüştü.

Çukurova ilçesindeki Mete Apartmanı 6 Şubat 2023'teki ilk depremde hasar görüp, ikinci depremde ise yıkılınca, 12 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından apartmanın müteahhidi Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya devam edildi. Duruşmaya, 'konutu terk etmemek' adli kontrol şartıyla tahliye edilen tutuksuz sanıklar Muzaffer Mete ve Atilla Tuğran ile tarafların avukatları ve depremde ölenlerin yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı, bilirkişiden beklenen raporun gelmediğini belirtti. Taraf avukatları eksikliklerin giderilmesini ve bilirkişi raporunun beklenilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrollerinin devamına, bilirkişi raporunun beklenilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Tutuksuz sanıklardan Muzaffer Mete daha önceki savunmasında, ailesi ile birlikte 2016 yılından bu yana Mete Apartmanı'nda oturduklarını belirterek, "İnşaatın yapımına 1997 yılında başladık. Gerekli fen ve teknik kuralları uygulayarak binayı inşa ettik. Ben müteahhit olarak üzerime düşen yükümlülükleri yerine getirdim. O zaman Adana üçüncü deprem kuşağındaydı, sonrasında ikinci, ardından ise birinci deprem kuşağına alınmış. Biz apartmanı yaptığımızda Adana'nın deprem kuşağı farklıydı" derken, diğer sanık inşaat mühendisi Atilla Tuğran ise savunmasında binanın ön tarafında daha önceden kolon kesildiğini öne sürerek şunları söylemişti:

"Kitapçının bulunduğu kısım göçmüş, diğer kısımlar ayakta kalmıştır. Kolon kesildiğine dair dosyada delil ve fotoğraflar bulunmaktadır. Hal bu olmasına rağmen bu hususta hiçbir inceleme yapılmamıştır. Binanın kolon kesilmeyen bölümü yıkılmamış ayakta kalmıştır. Bilirkişi raporu bunu incelememekle birlikte Adalet Bakanlığı Bilirkişi Kılavuz kitabında belirtilen usul ve esaslara aykırı şekilde rapor düzenlenmiş, bilirkişi heyeti usule uygun oluşturulmamıştır." - ADANA

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3-sayfa, Güncel, İnşaat, Deprem, Hukuk, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mete Apartmanı Davasında Bilirkişi Raporu Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:28 Özgür Özel’den AK Parti’nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki
14:05 GSS borcu olanlar 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
14:01 İstanbul’da Down sendromlu genç kız, komşusunun 40 günlük bebeğini camdan attı İstanbul'da Down sendromlu genç kız, komşusunun 40 günlük bebeğini camdan attı
11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
23:10 A Milli Takım’ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi
22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 AK Parti, “Öldüren kadar ölen de suçlu“ diyen meclis üyesi için harekete geçti AK Parti, "Öldüren kadar ölen de suçlu" diyen meclis üyesi için harekete geçti
22:01 Eskişehir’de tüyler ürperten olay: Arazinin ortasına bırakılan tabuttaki not polisi alarma geçirdi Eskişehir'de tüyler ürperten olay: Arazinin ortasına bırakılan tabuttaki not polisi alarma geçirdi
21:50 EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic’in cezaları belli oldu EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'in cezaları belli oldu
21:18 “Devlet yetmiyor“ diyen başkana İstanbul Valisi’nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin "Devlet yetmiyor" diyen başkana İstanbul Valisi'nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin
21:14 Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu Cinnet getiren adam, dehşet saçtı Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu! Cinnet getiren adam, dehşet saçtı
20:58 Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 15:21:00. #1.11#
SON DAKİKA: Mete Apartmanı Davasında Bilirkişi Raporu Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.