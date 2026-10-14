Meteoroloji uyarısı sonrası Sarıyer\'de sağanakta yollar göle döndü, caddeyi su bastı

Meteoroloji uyarısı sonrası Sarıyer'de sağanakta yollar göle döndü, caddeyi su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak Sarıyer'de yolları göle çevirdi, Kireç Burnu Mahallesi ve Bahçeköy Caddesi'ni su bastı. Rögarlar taştı, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı; yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Şelaleyi andıran görüntüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sarıyer Kireç Burnu Mahallesi ve Bahçeköy Caddesi'ni su bastı. Yokuş aşağı inen yol şelaleye döndü. Sağanak nedeniyle rögarlar taştı. Yaşana o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İHA
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