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Bu kadarına da pes dedirten görüntü: Metrelerce yükseklikten iş makinesinin hortumuna tutunarak böyle indi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir inşaat alanında çalışan bir kişi, metrelerce yükseklikten beton mikserin hortumuna tutunarak indi. Yüreklerin ağza geldiği o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Aksaray Mahallesinde bulunan bir inşaat alanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İnşaatın üst katında bulunan bir işçi, canını hiçe sayarak beton mikserin hortumuna tutundu. Şahıs, bu şekilde aşağı inerken o anlar izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.