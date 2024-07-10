Metro Turizm Otobüsü Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Metro Turizm Otobüsü Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Yaralı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon başında uyuya kaldığı iddia edilen Metro Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan tırın dorsesine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralı kurtarıldı ve yolcular destek için dinlenme tesislerine götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

10.07.2024 10:35
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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon başında uyuya kaldığı iddia edilen Metro Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan tırın dorsesine çarptı. Faciadan dönülen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı ilçesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon başında uyuya kalan Faruk A. kontrolündeki 34 CYN 144 plakalı Metro Turizm'e ait MAN marka yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan İ.Ç. idaresindeki 41 AEL 111 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yedek şoför C.K. sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışma neticesinde yaralı C.K. bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Adeta facianın eşiğinden dönülen kazanın ardından yolda kalan yolcular ise destek için bölgeye gelen SAKTİM ekiplerinin aracı ile dinlenme tesislerine kadar götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Metro Turizm Otobüsü Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metro Turizm Otobüsü Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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