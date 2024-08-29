Metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan şoför ve denetim amiri, sağlık kontrolünden geçirildi.
Küçükçekmece'de 53 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği metrobüs kazasına ilişkin metrobüs şoförü ve denetim amiri gözaltına alındı. Sefaköy Polis Merkezi'nde işlemleri devam eden zanlılar, sağlık kontrolüne götürüldü. Zanlılar, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı. - İSTANBUL
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