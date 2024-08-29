Metrobüs kazasında gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolünden geçirildi
İSTANBUL - Metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan şoför ve denetim amiri, sağlık kontrolünden geçirildi.
Küçükçekmece'de 53 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği metrobüs kazasına ilişkin metrobüs şoförü ve denetim amiri gözaltına alındı. Sefaköy Polis Merkezi'nde işlemleri devam eden şahıslar, sağlık kontrolüne götürüldü. Şahıslar, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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