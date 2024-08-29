Metrobüs kazasında gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
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Metrobüs kazasında gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolünden geçirildi

Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 53 kişi ve hayatını kaybeden 1 kişiyle ilgili olarak gözaltına alınan metrobüs şoförü ve denetim amiri sağlık kontrolünden geçirildi. Şahıslar, Sefaköy Polis Merkezi'nde işlemlerinin devam ettiği sırada sağlık kontrolüne götürüldü ve gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktılar.

29.08.2024 22:58
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Metrobüs kazasında gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolünden geçirildi

İSTANBUL - Metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan şoför ve denetim amiri, sağlık kontrolünden geçirildi.

Küçükçekmece'de 53 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği metrobüs kazasına ilişkin metrobüs şoförü ve denetim amiri gözaltına alındı. Sefaköy Polis Merkezi'nde işlemleri devam eden şahıslar, sağlık kontrolüne götürüldü. Şahıslar, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İstanbul, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Metrobüs kazasında gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

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