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Metrobüs kazasında gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolünden geçirildi

İSTANBUL - Metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan şoför ve denetim amiri, sağlık kontrolünden geçirildi.

Küçükçekmece'de 53 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği metrobüs kazasına ilişkin metrobüs şoförü ve denetim amiri gözaltına alındı. Sefaköy Polis Merkezi'nde işlemleri devam eden şahıslar, sağlık kontrolüne götürüldü. Şahıslar, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.