Metroda müzik çalarak para toplayan gençler ile vatandaşlar arasında tartışma kamerada - Son Dakika
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Metroda müzik çalarak para toplayan gençler ile vatandaşlar arasında tartışma kamerada

Metroda müzik çalarak para toplayan gençler ile vatandaşlar arasında tartışma kamerada

Bursa'da metroya binen sokak müzisyenleri, yolculardan para toplamak için müzik çalarken, bir vatandaşın rahatsız olmasıyla tartışma çıktı. Yaşanan olaylar kameraya yansıdı ve kısa süre sonra müzisyenler başka bir trene binerek olay yerinden ayrıldı.

18.02.2024 22:39
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Metroda müzik çalarak para toplayan gençler ile vatandaşlar arasında tartışma kamerada

BURSA - Bursa'da metroda müzik çalan gençlerle vatandaş arasında tartışma çıktı. Gençlerin müzik çalmasından dolayı rahatsız olan kişi sözlü tartışma yaşarken, o anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da metroya binen sokak müzisyenleri, tek parça şarkı söyleyip yolculardan para topluyor. Daha sonra diğer vagona binip o vagondaki insanlara şarkı söylüyor. Gün içerisinde peş peşe bir çok kez bunu yapan gençler, son mini konserinde tartışma çıktı. Genç müzisyenlerin bindiği vagonda yüksek sesle müzik çalınmasından rahatsız olan bir vatandaş, gençleri ikaz etti. Yaşlı adamın ikazını dikkate almayan gençlerle, müzisyen gençler arasında sözlü tartışma yaşandı.

O anlar ise kameraya anbean yansırken, kısa süre sonra sokak çalgıcıları da vagondan inip karşı yönden gelen trene bindi.

Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Metroda müzik çalarak para toplayan gençler ile vatandaşlar arasında tartışma kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metroda müzik çalarak para toplayan gençler ile vatandaşlar arasında tartışma kamerada - Son Dakika
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