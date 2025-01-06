Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi - Son Dakika
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Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi

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Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, metroyla evine döndüğü anları takipçileriyle paylaştı. Yere oturup kitap okuyan Vuslateri, sosyal medya hesabından gizlice fotoğrafını çekenlere de seslendi.

06.01.2025 08:32
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Uzun zaman sonra ekranlara Leyla dizisindeki Nur karakteriyle dönen Gonca Vuslateri, dizideki performansının yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

METROYA BİNDİ

Gonca Vuslateri, metroyla yolculuk yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bebeği Asya'ya yetişmek için eşiyle metroda buluşmayı tercih eden Vuslateri, "Metroyla eve dönme maceramız" notuyla o anları paylaştı.

Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi

YERE OTURUP KİTAP OKUDU

Vuslateri yolculuk sırasında yere oturup kitap da okudu.

Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi

Ünlü oyuncu o anları ise şu sözlerle paylaştı: "Ben de bebeklerde öfke ve ağlama üzerine Aletha Solter'in kitabını okuyorum. Asya için yüklemeler devam ediyor ama belim de ağrıyorsa nerede olursam olayım çökerim, oturur bir kitap açarım."

Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi

FOTOĞRAFINI ÇEKENLERE SESLENDİ

Vuslateri, son olarak da fotoğrafını gizlice çekenlere seslendi. Ünlü oyuncu paylaşımına"Gizlice metroda fotoğrafımı çekenler, şöyle çıkayım ne olur" notunu düştü.

Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi

Gonca Vuslateri, Sosyal Medya, 3-sayfa, Magazin, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Hakan Kan:
    Dünyaca ünlü aktris yazmayı unutmuşunuz. 26 5 Yanıtla
  • Durmus Savas:
    ya arkadaş bize ne bundan. toplumu ilgilendiren haberler yapın lütfen lütfen. yakışmıyo size böyle haberler. 7 1 Yanıtla
  • mehmet günden:
    kimse tanimazki bunu 6 2 Yanıtla
  • Baris Barcin:
    Ya bu da simdi haber mi? 7 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Yanımdan geçse tanımam 0 0 Yanıtla
  • Enes Han:
    ferhat 3s3r adam değildir. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi - Son Dakika
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