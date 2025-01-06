Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi

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Uzun zaman sonra ekranlara Leyla dizisindeki Nur karakteriyle dönen Gonca Vuslateri, dizideki performansının yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

METROYA BİNDİ

Gonca Vuslateri, metroyla yolculuk yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bebeği Asya'ya yetişmek için eşiyle metroda buluşmayı tercih eden Vuslateri, "Metroyla eve dönme maceramız" notuyla o anları paylaştı.

YERE OTURUP KİTAP OKUDU

Vuslateri yolculuk sırasında yere oturup kitap da okudu.

Ünlü oyuncu o anları ise şu sözlerle paylaştı: "Ben de bebeklerde öfke ve ağlama üzerine Aletha Solter'in kitabını okuyorum. Asya için yüklemeler devam ediyor ama belim de ağrıyorsa nerede olursam olayım çökerim, oturur bir kitap açarım."

FOTOĞRAFINI ÇEKENLERE SESLENDİ

Vuslateri, son olarak da fotoğrafını gizlice çekenlere seslendi. Ünlü oyuncu paylaşımına"Gizlice metroda fotoğrafımı çekenler, şöyle çıkayım ne olur" notunu düştü.