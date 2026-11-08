Metruk binada korkutan yangın - Son Dakika
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Metruk binada korkutan yangın

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Metruk binada korkutan yangın
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Metruk binada korkutan yangın
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Sivas’ta metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sivas'ta metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın, diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Fatih Mahallesi Şehit Murat Canpolat Caddesi üzerindeki metruk bir birada çıktı. Alevler kısa sürede iki katlı binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Erken müdahale yangının çevredeki binalara sıçramasını önledi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaSivasSon Dakika

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