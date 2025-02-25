Metruk Evde At Eti Kesimi: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Metruk Evde At Eti Kesimi: 4 Şüpheli Yakalandı

Metruk Evde At Eti Kesimi: 4 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de metruk bir evde at eti kesen 4 kişi suçüstü yakalandı, 1'i çocuk serbest bırakıldı.

25.02.2025 20:54
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İzmir'in Konak ilçesinde metruk bir evde at eti kesen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Olay, 23 Şubat'ta Hilal Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, adreste at eti kesimi yapan M.Ö. (42), A.Ö. (24), C.İ. (24) ve A.Ö.'yü (16) suçüstü yakaladı. Adresteki görüntülerde ise kesilmiş at eti parçaları ve kemiklerine rastlantı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Ö. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından yaşı küçük olduğu için ailesine teslim edikirken, 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Metruk Evde At Eti Kesimi: 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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