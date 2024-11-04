Metruk Evde Yangın: Yaşlı Adam Evsiz Kaldı - Son Dakika
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Metruk Evde Yangın: Yaşlı Adam Evsiz Kaldı

Antalya'da Osman Özbaş'ın evinde çıkan yangın sonrası evsiz kaldı; çaresizliğini dile getirdi.

04.11.2024 22:36
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Metruk evde çıkan yangın yaşlı adamı evsiz bıraktı, sözleri yürek burktu..."Burası gitti, benim de hayatım bitti"

Alevlere uykuda yakalandı, kendini son anda dışarı atıp kurtuldu

58 yaşındaki Osman Özbaş: "Burası gitti, benim de hayatım bitti"

ANTALYA - Antalya'da Osman Özbaş'ın yaşadığı metruk evin dışında çıkan yangın, kısa sürede eve sıçradı. Yangın sırasında evde uyuyan Özbaş, alevleri fark edince son anda kendini dışarı atarak kurtuldu. Alev alev yanan ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yaşadığı çaresizliği dile getiren Özbaş, "Burası gitti, benim de hayatım bitti" dedi.

Saat 19.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5106 Sokak'ta meydana gelen olayda, 58 yaşındaki Osman Özbaş'ın yalnız yaşadığı tek katlı metruk evin dışarısında biriken atık malzemelerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin içine sıçradı. Yangına uykuda yakalanan Özbaş, alevleri fark edince hızla dışarıya çıkarak son anda kurtuldu.

Yangını gören mahalle sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına aldı. Ancak yangın, Özbaş'ın evini kullanılamaz hale getirdi.

Yangın sonrası yaşadığı çaresizliği dile getiren Osman Özbaş, "Ben bu evde yalnız yaşıyorum. Ben içerde yatıyordum, dışardan yangın çıktı. Şuan yatacak yerim yok. Ben bir yer istiyorum. Burası gitti benimde hayatım bitti. Benim kimsem yok. Perişan oldum "dedi.

Mahalle sakini Habibullah Eryılmaz ise "Bu ev yol üstü olduğundan dolayı yangın dışardan çıkmış. Arkadaşımız bir göz evde yaşıyor. Hiç kimsesi yok. Yetkililerden bu vatandaşımıza bir el atmalarını ve bir yere yerleştirmelerini talep ediyoruz. Burası yandı kül oldu. Kalacak yeri yok dışarda kaldı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Metruk Evde Yangın: Yaşlı Adam Evsiz Kaldı - Son Dakika

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