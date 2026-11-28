Karaman'da seyir halindeki meyve yüklü kamyonetin lastiğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Alacasuluk Mahallesi Necmettin Erbakan Parkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Karaman'daki sebze haline meyve getiren Z.Ç. idaresindeki 42 DGC 19 plakalı kamyonetin teker bilyasında meydana gelen ısınma nedeniyle lastiği alev aldı. Yangın sırasında lastik patlarken, durumu fark eden sürücü aracını durdurarak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan lastiğe müdahale etti. Polis ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Yangın, kamyonetin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.