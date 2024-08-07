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Mezarlık duvarına terörist başı Öcalan'ın posteri asıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde mezarlığın duvarına PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin asılmasın ilişkin soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Ceylanpınar ilçesinde DEM Gençlik Meclisi adı altındaki bir grup tarafından mezarlığın duvarına PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri asıldı. Posterin üzerinde "Bıji Serok Apo. Tecrit Suçtur. 1230 gündür devam etmektedir. DEM Gençlik Meclisi Ceylanpınar" yazıldığı gözlendi. Kısa süre sonra kaldırılan posterle ilgili valilik bir açıklama yaptı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ceylanpınar ilçemizde PKK terör örgütü elebaşının posteri ilçe mezarlığı duvarına asılmış ve ardından kısa bir süre sonra söz konusu poster yine aynı kişiler tarafından kaldırılmıştır. Emniyet birimlerimiz tarafından sorumluların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.