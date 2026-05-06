Mezarlıkta Hayat Mücadelesi
Mezarlıkta Hayat Mücadelesi

06.05.2026 03:19
İsrail saldırıları sonrası ailesiyle mezarlığa sığınan Halid ez-Zaanin, zor şartlarda yaşıyor.

İsrail saldırıları sonrası yerinden edilen Gazzeli Halid ez-Zaanin, barınacak yer bulamayınca ailesiyle birlikte mezarlığa sığınmak zorunda kaldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü askeri operasyonlar, bölgede benzeri görülmemiş bir insani yıkıma yol açtı. Altyapının büyük ölçüde tahrip olduğu, konutların geniş çapta kullanılamaz hale geldiği bölgede, yüz binlerce kişi yerinden edilirken; barınma, gıda ve temiz suya erişim her geçen gün daha da zorlaşıyor. Uluslararası kuruluşların "insani felaket" olarak nitelendirdiği tabloda, siviller hayatlarını sürdürebilmek için giderek daha umutsuz şartlara itiliyor. Zor şartlarda mahkum edilen Filistinli Halid ez-Zaanin, İsrail saldırıları sonrası evini kaybederek, yerinden edildi. Barınacak yer bulamayan ez-Zaanin, ailesiyle birlikte mezarlığa sığınmak zorunda kaldı. Mezarlıkta küçük bir çadırda yaşayan Halid ez-Zaanin, içinde bulunduğu zorlu süreci anlattı. Filistinli Halid ez-Zaanin, 7 Ekim'de İsrail'in bölgeye yönelik operasyonlarının başlamasıyla Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki evini terk ettiğini belirtti. Gazze'nin batısından güneyine kadar farklı bölgelere gitmek zorunda kaldığını ancak evine dönemediğini söyleyen Filistinli ez-Zaanin, "Gazze'nin güneyinde boş bir yer aradım ama bulamadım. Arazi sahipleri kalmam için para istiyor, benim ise param yok. Bu yüzden mecburen ölülerin arasında, bir mezarlıkta yaşamaya başladım" ifadelerini kullandı.

"Param olmadığı için ölülerin arasında yaşamaya mecburum"

Mezarlıkta ailesiyle birlikte son derece zor şartlarda hayat mücadelesi veren Zaanin, her yönden tehlikelerle çevrili olduklarını belirterek, "Fareler, köpekler, kediler, yılanlar ve haşerelerle birlikte yaşıyorum. Ne düzgün bir çadırım, ne suyum, ne giyecek kıyafetim, ne işim ne de yiyeceğim var. Kızım Habibe on yıl süren bekleyişin ardından doğdu. Böyle bir çocuğun mezarlıkta yaşaması kabul edilebilir mi? Oyuncaklarının arasında, güvenli bir ortamda olması gerekirdi; yılanların ve ölümün ortasında değil" dedi.

İsrail saldırılarında annesini, babasını ve kardeşini kaybettiğini ifade eden Halid ez-Zaanin, "Eğer bir yılan kızımı ısırırsa, ne kazanmış olacağım. Param olmadığı için ölülerin arasında yaşamaya mecburum. Bu bir hayat değil. Kızımın hayatının benimkinden daha iyi olması için dua ediyorum" şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar, büyük yıkıma yol açtı. Bölgede altyapı ve binaların yüzde 90'ından fazlası hasar gördü ya da yıkıldı. Yaklaşık 300 bin konutun kullanılamaz hale geldiği ve yaklaşık 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği belirtiliyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
