Mezarlıktaki hayır çeşmesinden evine su çekti - Son Dakika
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Mezarlıktaki hayır çeşmesinden evine su çekti

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Mezarlıktaki hayır çeşmesinden evine su çekti
01.08.2025 14:45
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Mezarlıktaki hayır çeşmesinden evine su çekti
Haber Videosu

İzmir Bornova'daki Naldöken Mezarlığı'nda bir vatandaş, mezarlıktaki hayır çeşmesinden hortumla evine su çekti. O anlar başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Naldöken Mezarlığı'nda şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan mezarlıkta, gece saatlerinde bir vatandaşın, mezarlık içerisinde bulunan hayır çeşmesinden hortumla evine su taşıdığı tespit edildi.

KAYDA ALINDI

O anlar, tesadüfen oradan geçen başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kişinin hortumu çeşmeye bağlayarak sistemli bir şekilde suyu aktardığı net şekilde görüldü. Görüntüyü izleyenler "Daha neler göreceğiz" demekten kendini alamadı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Durumun sosyal medyada yayılması üzerine çevre halkı büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar, mezarlık gibi kutsal bir alanın su istismarıyla gündeme gelmesinden rahatsız olduklarını ifade ederken, belediyeden olayla ilgili işlem yapılması bekleniyor.

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Son Dakika 3.Sayfa Mezarlıktaki hayır çeşmesinden evine su çekti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Murat Avci:
    kesin doğulu çok müslüman birisidir.. 5 5 Yanıtla
  • Murat Avci:
    kim olduğu açıklansın, nüfus kaydı ile.. 3 0 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    hortumcu bunlar 0 0 Yanıtla
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