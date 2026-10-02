MHK Başkanı Gündoğdu ile Kol'un WhatsApp yazışmalarında hakem-VAR atamaları konuşuldu - Son Dakika
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MHK Başkanı Gündoğdu ile Kol'un WhatsApp yazışmalarında hakem-VAR atamaları konuşuldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MHK soruşturmasında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol'un WhatsApp yazışmalarında hakem ve VAR atamaları konuşuldu. Yazışmalarda bazı isimler önerilerek atamalarda değişiklik talep edildiği görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında gerçekleşen hakem atamalarına ilişkin olduğu değerlendirilen yazışmalar ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında gerçekleşen WhatsApp yazışmalarında, hakem ve VAR atamalarına ilişkin görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren yazışmalarda, bazı hakemlerin ve VAR hakemlerinin belirlenmesine ilişkin isimlerin konuşulduğu, yapılan öneriler doğrultusunda atamalarda değişiklik talep edildiği görüldü.

"Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun"

26 Mayıs 2025 tarihli yazışmalarda, bir müsabaka için hakem ve VAR görevlendirmeleri konusunda görüşmeler gerçekleştirildiği görüldü. Yazışmalarda Yasin Kol'un Ferhat Gündoğdu'ya kendisinin de içinde olduğu bir liste atarak "Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz" şeklinde mesaj gönderdiği, ardından bazı isimlerin değerlendirildiği belirlendi.

Yazışmalarda Ferhat Gündoğdu tarafından "Başka kim olabilir?" şeklinde soru yöneltilirken, Yasin Kol'un "Erkan Engin olsun başkanım" dediği görüldü. Ardından Kol'un "Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım" ifadelerini kullandığı tespit edildi. Devam eden yazışmalarda Yasin Kol'un "Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun" şeklinde mesaj gönderdiği görüldü. Yazışmaların devamında Özgür Yankaya'nın VAR görevlendirmesine ilişkin de görüşme yapıldığı belirlendi. Ferhat Gündoğdu'nun "Özgür'ün yanına avar'ı kim olsun istersin" diye sorduğu, Yasin Kol'un ise "Başkanım Atilla olsun" yanıtını verdiği görüldü. Bunun üzerine Gündoğdu'nun "Atilla var Özgür abi avar olsun" şeklinde karşılık verdiği tespit edildi.

"Siz nasıl uygun görürseniz başkanım"

Soruşturma dosyasında yer alan yazışmada Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum ve Sarper Barış Saka isimlerinin yer aldığı bir atama değerlendirmesi yapıldığı görüldü. Yasin Kol'un bu görüşmede Ferhat Gündoğdu'ya "Siz nasıl uygun görürseniz başkanım" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.

Kaynak: İHA
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