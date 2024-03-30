MHP Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Adayı Halil Kocaşaban Destek İstedi

3.Sayfa

MHP Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Adayı iş insanı Halil Kocaşaban, MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt'un öncülüğünde daha yaşanabilir bir Afyonkarahisar için yola çıktıklarını belirtti.

Kocaşaban, yaptığı açıklamada 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimler için seçmenden destek istedi. Halil Kocaşaban, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Allah'ın izniyle 31 Mart Mahalli idareler seçimlerinde Afyonkarahisar Belediyesi Başkan Adayımız Sezer Küçükkurt'un öncülüğünde MHP Belediye Meclisi 5. sıra adayı olarak bu seçimde yer almaktayım. Bu şehrin sokaklarında büyümüş, geçmişini de, geleceğini de bu şehirde bulmuş bir kardeşiniz, bir evladınız olarak; seçim sürecinin başladığı ilk günden bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz Şehr-i Emin Adayımız Küçükkurt'a ve meclis üyeliğinde şahsıma destek ve dualarınızı bekliyoruz." - AFYONKARAHİSAR