MHP'li Ekinci'ye Mübbet Cezası İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

MHP'li Ekinci'ye Mübbet Cezası İstemi

MHP eski il yöneticisi Ferhat Özcan'ı öldüren Mehmet Ersin Ekinci için müebbet hapis cezası talep edildi.

03.12.2024 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski il yöneticilerinden maktul Ferhat Özcan'ı kız meselesi nedeniyle öldüren MHP Ankara Pursaklar ilçe eski Başkanı Mehmet Ersin Ekinci hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara Pursaklar ilçe eski Başkanı Mehmet Ersin Ekinci ile MHP eski il yöneticilerinden maktul Ferhat Özcan'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı dosyaya HTS kayıtlarının geldiğini belirterek, cumhuriyet savcısına esasa ilişkin mütalaasını sunması için söz verdi. Savcı, sanık Ekinci hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Müşteki avukatı ise esasa ilişkin savunmalarını yazılı yapacaklarını belirtti.

Söz verilen Ekinci, "Olay günü Ferhat Özcan beni arayana kadar ben kendisiyle temasa geçmedim. Pişmanım diyeceklerim bu kadardır" ifadelerini kullandı. Beyanların ardından ara kararını veren mahkeme sanık Ekinci'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından maktul Ferhat Özcan'ın vücudunda 5'i öldürücü nitelikte olan 7 tane ateşli silah mermi çekirdeği yarası tespit edildi. Ayrıca şüpheli Ekinci'nin söz konusu eve giriş ve çıkışı ise yaklaşık 4 dakika olarak belirlendi. Sanık Mehmet Ersin Ekinci hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Mehmet Ersin, Pursaklar, Politika, Cinayet, 3-sayfa, Mahkeme, ankara, Aralık, Ekinci, Hukuk, Suç, MHP, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MHP'li Ekinci'ye Mübbet Cezası İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 Halep ve Tel Rıfat’ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri İşte isim isim tam liste Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste
11:49 Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan’a son sözleri sorulunca ortalık karıştı Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan'a son sözleri sorulunca ortalık karıştı
11:44 Bahçeli’den kalesine bayrak asılan Halep’le ilgili çok konuşulacak çıkış Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış
11:08 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
18:32 Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var Sahanın ortasında yığılıp kalan futbolcudan haber var
18:31 AB ülkeleri Türkiye’ye kapılarını tamamen kapatıyor AB ülkeleri Türkiye'ye kapılarını tamamen kapatıyor
18:11 Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin
18:03 Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu
18:00 Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti Narin cinayetinin kriminal inceleme raporu tamamlandı: Karartı detayı dikkat çekti
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
17:44 Mauro Icardi ameliyat oldu Mauro Icardi ameliyat oldu
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
17:34 Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş’a sürpriz teknik direktör adayı Görüşme bile yapıldı: Beşiktaş'a sürpriz teknik direktör adayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 13:35:27. #1.12#
SON DAKİKA: MHP'li Ekinci'ye Mübbet Cezası İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.