MHP Pursaklar Başkanı'na Müebbet Ceza - Son Dakika
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MHP Pursaklar Başkanı'na Müebbet Ceza

MHP Pursaklar Başkanı Mehmet Ersin Ekinci, Ferhat Özcan'ı öldürmekten 25 yıl hapis cezası aldı.

24.12.2024 13:10
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Ankara'da MHP eski il yöneticilerinden Ferhat Özcan'ı öldüren MHP Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Sanık hakkında takdiri indirim uygulayan Mahkeme, cezayı 25 yıla indirdi. Sanık hakkında ayrıca 1 yıl 8 ay da ruhsatsız silah kullanmaktan hapis cezası verildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ersin Ekinci ile maktul Ferhat Özcan'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı bu celsede karar vereceğini açıklayarak sanık Ersin'e söz verdi. Son sözünü söyleyen sanık Ersin, "Pişmanım. Mahkemenin kararına saygı duyuyorum" dedi.

Bunun üzerine mağdur yakınları sanığa "Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi. Bir kişi de sanığa hakaret etti. Karar için verilen arada sanık ve mağdur yakınları arasında kavga çıktı. Kavgayı polisler ayırdı.

'Takdiri indirim uygulandı'

Mahkeme sanık Ersin hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi ve takdir indirimi uygulayarak cezayı 25 yıla indirdi. Sanık hakkında ayrıca ruhsatsız silah taşıma suçundan 1 yıl 8 ay da hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti kararı oy çokluğu ile aldı. Bir üye haksız tahrik indirimi uygulanmasını da istedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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