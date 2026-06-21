Midibüs Kazasında 5 Ölü, 25 Yaralı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı kazada vefat eden Keziban Baysal, Konya'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 18.50 sıralarında Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyü mülki sınırları içerisinde, Isparta-Konya D330 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan yola çıkan Halit Emre C. idaresindeki 42 BFT 431 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden yaşlı kadın defnedildi

Kazada hayatını kaybedenlerden Keziban Baysal'ın (60) cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Konya'ya getirildi. Baysal için öğle namazını müteakip Yazır Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Baysal'ın cenazesi namazın ardından Yazır Mezarlığında defnedildi. Cenazeye Baysal'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA