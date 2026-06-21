Midibüs Kazasında 5 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Midibüs Kazasında 5 Ölü, 25 Yaralı

Midibüs Kazasında 5 Ölü, 25 Yaralı
21.06.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da devrilen midibüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, Keziban Baysal toprağa verildi.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı kazada vefat eden Keziban Baysal, Konya'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 18.50 sıralarında Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyü mülki sınırları içerisinde, Isparta-Konya D330 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan yola çıkan Halit Emre C. idaresindeki 42 BFT 431 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden yaşlı kadın defnedildi

Kazada hayatını kaybedenlerden Keziban Baysal'ın (60) cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Konya'ya getirildi. Baysal için öğle namazını müteakip Yazır Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Baysal'ın cenazesi namazın ardından Yazır Mezarlığında defnedildi. Cenazeye Baysal'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Isparta, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Midibüs Kazasında 5 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi Sürücü hayatını kaybetti Tıra arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi! Sürücü hayatını kaybetti
Trump, Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail muhalefetiyle temas arayışında Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında
Paraguay, Türkiye karşısında bir ilke imza attı Paraguay, Türkiye karşısında bir ilke imza attı
Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü
Arda Güler’e eleştiri yağdı Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi Arda Güler'e eleştiri yağdı! Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi

15:01
Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder’in kızını küplere bindirdi
Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
14:27
İsrail’den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek
İsrail'den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek
14:22
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4’lü zirve başladı
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4'lü zirve başladı
13:53
“Ceza yersin“ dediler saldırmayı tercih etti Faturası hayli ağır oldu
"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
13:43
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
11:07
Simitçinin uyarıları yetmedi Saniyelerle sınava giremedi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 15:32:49. #7.12#
SON DAKİKA: Midibüs Kazasında 5 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.