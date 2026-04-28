Midibüsün kamyona arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da belediyeye ait yolcu taşımacılığı yapan midibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Gebeceler beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gebeceler Belediyesine ait yolcu taşımacılığı yapan 03 VT 359 plakalı midibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden B.K.'nın kullandığı 07 ANJ 380 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada midibüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR