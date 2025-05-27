Midyat\'ta Otomobil Elektrik Direğine Çarptı

Mardin'in Midyat ilçesinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 ADR 463 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - MARDİN