Midyat\'ta Takla Atan Araçta 3 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İdil istikametinden Midyat mevkiine seyir halindeki 34 BKR 551 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
