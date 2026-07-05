Mihalıççık\'ta anız yangını büyümeden söndürüldü

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve vatandaşların zamanında müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak Mahallesi mevkiindeki tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin ortak müdahalesi sonucu yangın, çevredeki tarım arazilerine ve yerleşim alanlarına sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR