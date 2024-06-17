Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın eski çalışanı trafik kazasında hayatını kaybetti

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Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın eski çalışanı Selami İnce, Milas Selimiye Karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Milas Selimiye Karayolu 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İnce'nin kullandığı hafif ticari araç, Selimiye yönüne ilerlerken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı olarak kurtarılan İnce'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İnce, hayatını kaybetti. Selami İnce'nin cenazesi, ikindi namazından sonra Milas Adilağa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kafaca Mahallesi'nde defnedilecek. - MUĞLA