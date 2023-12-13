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Milas-Söke Karayolu'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Milas-Söke Karayolu'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Milas-Söke karayolu üzerinde ters yönden gelen bir aracın neden olduğu trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik ekipleri, kaza nedeniyle kapanan yolu açtı.

Milas-Söke Karayolu\'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı
13.12.2023 - 22:59,
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Milas-Söke karayolu üzerinde ters yönden gelen bir aracın neden olduğu trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Muğla'nın Milas ilçesinde Milas- Söke Karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yönden gelen bir otomobil ters yönden gelen başka bir araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri, kaza nedeniyle kapanan yolu, çekici yardımıyla kaza yapan araçları kaldırdıktan sonra tekrar trafiğe açtı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Milas-Söke Karayolu'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milas-Söke Karayolu'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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