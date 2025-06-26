Milas-Söke Karayolu\'nda Trafik Kazası

Milas- Söke Karayolu üzerinde hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu. Kazada yaralanma ve can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Milas-Söke yolu üzerinde bulunan balık yemi fabrikası civarına meydana gelen kazada, aynı istikamete seyir halinde olan bir tır ile bir kamyonetin sollama esnasında çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle tır makaslama yaparken, kamyonet refüje savruldu. Tırın dorsesi, yolun bir şeridini trafiğe kapattı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü olarak akışını sağladı.

kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN