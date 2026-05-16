Milas\'ta 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Milas ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA