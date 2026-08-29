Milas’ta 5 katlı binanın çatısında yangın - Son Dakika
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Milas’ta 5 katlı binanın çatısında yangın

Milas’ta 5 katlı binanın çatısında yangın
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Muğla'nın Milas ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Milas Beçin Mahallesi Bodrum-Yatağan akıllı kavşak yakınındaki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın çatı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle çatının geniş bir bölümünü saran alevler metrelerce yükselirken, bölgeden yoğun siyah duman yükseldi. Yangın çevredeki birçok noktadan görüldü.

İtfaiye ekipleri seferber oldu

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun alevleri kontrol altına almak ve alevlerin çevredeki binalara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Kontrol altına alınan yangınının çıkışı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın esnasında binalarda bulunan vatandaşlar tedbir amacı ile boşaltıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Milas, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milas’ta 5 katlı binanın çatısında yangın - Son Dakika

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