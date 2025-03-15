Milas\'ta Aranan Cinsel İstismar Şüphelisi Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar sonucunda hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan D.K. isimli şahıs Milas ilçesi Bafa Mahallesi'nde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şüpheli D.K. gerekli işlemlerinin ardından sevk edildi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA