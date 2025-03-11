Milas\'ta Dişaliz Aracı Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde diyaliz aracının uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakaya Mahallesi'nde seyir halinde olan bir diyaliz servisine ait minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Ali Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA