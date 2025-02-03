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Milas'ta Esnaf Cinayeti: 17 Yaşındaki Kadın Gözaltında

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Milas'ta bıçaklanarak ölen esnaf için 17 yaşındaki B.Ö. gözaltına alındı. Polisin incelemeleri sürüyor.

03.02.2025 20:06
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Milas'taki esnaf cinayetinde sır perdesi aralanıyor

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 17 yaşındaki bir kadını gözaltına aldı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde bıçaklanmış halde sandalyede ölü bulunan 48 yaşındaki esnaf Halil İbrahim Mercan'ın ölümü ile ilgili 17 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı. Polisin yüzlerce saatlik güvenlik kamerası kaydı incelemesi sonrası cinayet zanlısı olarak gözaltına aldığı 17 yaşındaki B.Ö. adlı kız ile olayda hayatını kaybeden 48 yaşındaki Halil İbrahim Mercan arasındaki olayı çözmeye çalıştığı öğrenildi.

Olay, Milas ilçe merkezi Cumhuriyet Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen vatandaşlar eğlence mekanlarının olduğu sokaktaki sandalyede bir kişinin hareketsiz şekilde oturduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bıçaklandığı ve aşırı kan kaybettiği belirlenen şahsın Milas'ta manavlık yapan Halil İbrahim Mercan olduğu tespit edildi.

Halil İbrahim Mercan'ın cinayeti ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri cinayet zanlısı ya da zanlıları tespit etmek için bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, olayının şüphelisinin 17 yaşındaki B.Ö. isimli kadın olduğunu tespit etti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, olay yerine gayet sakin bir şekilde gelen 17 yaşındaki B.Ö isimli kadın şüpheli, sokakta oturmakta olan 48 yaşındaki Halil İbrahim Mercan'ı defalarca bıçakladıktan sonra geldiği yöne doğru geri dönüp hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Milas'ta Esnaf Cinayeti: 17 Yaşındaki Kadın Gözaltında - Son Dakika

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