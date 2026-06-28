Milas\'ta Makilik Alanda Yangın Çıktı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kazıklı Mahallesi Kazıklı Koyu'nda makilik alanda yangın çıktı. Bugün saat 14.45 sıralarında başlayan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda başlayan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alanlara sıçramaması için yoğun çalışma başlattı.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin karadan müdahalesi sürerken, bölgedeki rüzgarın söndürme çalışmalarını zaman zaman zorlaştırdığı öğrenildi. - MUĞLA