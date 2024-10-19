Milas\'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Milas- Bodrum karayolu üzerindeki Akyol kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tahliye yolundan ana yola çıkan Abdurrahman Özgü (30) idaresindeki motosiklet, o sırada Milas-Bodrum karayolunda seyir halinde olan bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Özgü yaklaşık 100 metre boyunca sürüklenerek yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Özgü'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Milas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özgü doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özgü'nün ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA