Muğla Valisi Akbıyık: "Bin 120 kişi güvenli bölgelere sevk edildi" - Son Dakika
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Muğla Valisi Akbıyık: "Bin 120 kişi güvenli bölgelere sevk edildi"

Muğla Valisi Akbıyık: "Bin 120 kişi güvenli bölgelere sevk edildi"
15.07.2026 01:16  Güncelleme: 01:17
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Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Vali Akbıyık, tedbir amacıyla bir otel ve bir tatil sitesinin tahliye edildiğini, yaklaşık 1120 kişinin güvenli bölgelere sevk edildiğini açıkladı.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına gece saatleri ile birlikte ekiplerin müdahalesi devam ederken, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık bölgeye gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Akbıyık, tedbir amacıyla bir otel ile bir tatil sitesinin tahliye edildiğini, yaklaşık Bin 120 kişinin güvenli bölgelere sevk edildiğini açıkladı.

Milas'ın Gürçamlar Mahallesi, Kazıklı-Bozbük mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına karadan müdahale ederken, hava araçları da gerçekleştirdikleri sortilerle çalışmalara gündüz saatlerinde destek verdi. Havanın kararması ile birlikte söndürme çalışmaları karadan devam ediyor.

Vali Akbıyık yangın bölgesinde

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas'taki orman yangını bölgesinde yaptığı açıklamada, gün içerisinde Muğla'da toplam 6 orman yangını çıktığını, bunlardan 5'inin kontrol altına alındığını, Milas'taki yangına ise ekiplerin yoğun şekilde müdahale ettiğini söyledi. Yangının ihbar edilmesinin ardından Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere AFAD, jandarma, emniyet, büyükşehir itfaiyesi, Milas ve Yatağan belediyeleri, termik santral ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların seferberlik ruhuyla çalışmalara katıldığını dile getiren Akbıyık, tüm müdahalenin Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğünü kaydetti.

Yangına gündüz saatlerinde havadan 12 helikopter ve 8 uçakla müdahale edildiğini belirten Akbıyık, karada ise 11 dozer, 70 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 29 su tankeri, 40 destek aracı, emniyet ve jandarmaya ait 4 TOMA, 4 ambulans ve 517 personelin görev yaptığını söyledi. Vali Akbıyık, tedbir amacıyla bir otel ile bir tatil sitesinin tahliye edildiğini, yaklaşık Bin 120 kişinin güvenli bölgelere sevk edildiğini ifade etti. Ekiplerin kritik noktalarda gerekli tedbirleri aldığını ve konuşlandığını söyleyen Akbıyık, çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruyu da yanıtlayan Akbıyık, çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini, olayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme yürüttüğünü ve nedenin en kısa sürede tespit edilmesini beklediklerini söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Muğla Valisi Akbıyık: 'Bin 120 kişi güvenli bölgelere sevk edildi' - Son Dakika

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