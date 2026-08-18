Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3’ü ağır 18 yaralı - Son Dakika
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Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3’ü ağır 18 yaralı

Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3’ü ağır 18 yaralı
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Muğla Milas'ta yolcu otobüsü önündeki tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü ve bir yolcu hayatını kaybetti, 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki Villa Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, önünde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu otobüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, kazada 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde otobüs ile tırın çarpışması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aynı istikamette seyreden Hamit Torun yönetimindeki Villa Seyahat'a ait 34 MAA 834 plakalı otobüs İlter Durmuş yönetimindeki 48 LY 810 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü Hamit Torun ve otobüste yolcu olarak bulunan Mustafa Saydam'ın hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 18 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar otobüs içinde alınarak ambulans teslim edildi ve sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Acil Durum, 3. Sayfa, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3’ü ağır 18 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3’ü ağır 18 yaralı - Son Dakika
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