Milas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
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Milas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü

Muğla'nın Milas ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada Fatih Cura hayatını kaybetti.

27.02.2025 17:59
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Önce tartıştı sonra defalarca ateş etti

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesindeki bir galerinin önünde gerçekleşen silahlı kavgada Fatih Cura hayatını kaybederken, saldırganın Cura'ya silahla defalarca ateş etmesi güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi.

Olay, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı'ndaki bir oto galerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto galerinin önüne gelen M.S. isimli şahıs aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Fatih Cura ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın ardından M.S. yanında taşıdığı silahla Cura'ya defalarca ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahtan çıkan kurşunlarla ağır şekilde yaralanan Cura'yı özel bir hastaneye kaldırdı. Cura, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan M.S. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı"

Olay anı ise çevredeki bir iş yeri kamerası tarafından an be an görüntülendi. Görüntülerde M.S. isimli şahsın galerinin önüne gelerek, Fatih Cura ile tartışması ve ardından silahı ile Cura'ya defalarca ateş etmesi yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Milas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika

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