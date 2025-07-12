Milas\'ta Yaya Otobüsle Çarpıştı, Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bodrum- İstanbul seferini yapan özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, Milas/Akyol mevkiinde aniden önüne çıkan yayaya çarptı. Şehirlerarası otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki tüm müdahalelerine rağmen ismi henüz öğrenilemeyen yaya kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Araçta hafif çapta maddi hazar meydana gelirken kazayla ilgili de inceleme başlatıldı. - MUĞLA