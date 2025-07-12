Milas\'ta Ziraat Alanında Yangın Çıktı

Muğla'nın Milas ilçesindeki bir ziraat alanında çıkan yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale ederken, kısa sürede yangının etrafı çevrildi.

Yangın, Milas ilçesi Meşelik bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ziraat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangının söndürülmesi için çalışmalar havadan ve karadan devam ederken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının etrafının çevrildiği öğrenildi. - MUĞLA